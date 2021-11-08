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Транзит газа через Украину снизился за месяц на 19%

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. В октябре 2021 года транзит природного газа через Украину снизился на 19%, после начала действия газового соглашения российского "Газпрома" и Венгрии. Все транзитные поставки газа из РФ в страны Европы не превышали забронированные годовые мощности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ОГТСУ.

Транзит газа через Украину снизился за месяц на 19%

Детали

По данным ОГТСУ, в октябре 2021 года транзит природного газа по украинской ГТС в страны Европы составлял 2,634 млрд куб. м, меньше по сравнению с показателями сентября на 623 млн куб. м.

При этом транзитные объемы в Словакию увеличились на 6% — до 2,117 млрд куб. м по сравнению с сентябрем 2021 года. Поставки газа в Словакию составляли 80% от общих объемов транзита.

Также ОГТСУ протранспортировал 342 млн куб. м газа в Польшу (+3% по сравнению с сентябрем) и 176 млн куб. м (-9%) в Молдову. Все транзитные поставки газа из РФ в страны Европы не превышали забронированные годовые мощности, указали в ОГТСУ.

“По результатам бронирования мощностей украинской ГТС на платформах RBP и GSA, на октябрь 2021 года Газпром не только не бронировал дополнительные транзитные мощности, но и существенно снизил использование забронированных годовых мощностей. Заявки на транзит российского газа в Венгрию не поступали с 1 октября”, — указали в компании.

“В результате среднесуточные объемы транспортировки российского газа через территорию Украины в октябре снизились до 86 млн куб. м. Это ниже минимального объема, согласно действующему транзитному соглашению", - добавили в ОГТСУ.

Транзит природного газа через Украину за 10 месяцев 2021 года составил 35,3 млрд куб. м, а среднесуточный объем транспортировки - 115,9 млн куб. м.

Всего в Словакию поступило 22,430 млрд куб. м газа, в Венгрию - 6,799 млрд куб. м, в Польшу — 3,227 млрд куб. м, в Молдову - 2,439 млрд куб. м и в Румынию - 0,394 млрд куб. м.

Комментарий главы ОГТСУ

“Мы обеспокоены сокращением транзита российского газа через украинский маршрут: уже с 1 октября объемы прокачки были ниже забронированных мощностей. Хотя с 1 ноября транзит в Молдову увеличился благодаря новому контракту на поставки газа из РФ. Общее использование мощностей украинской ГТС для транзита российского газа продолжает снижаться — в среднем, на начало ноября, 60 млн куб. м в сутки " - отметил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Справочно

Текущее транзитное соглашение между НАК “Нафтогаз Украины” и российским ПАО “Газпром” заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Оно предусматривает бронирование Газпромом мощностей для транзита в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м в сутки) в 2020 году и по 40 млрд куб. М (110 млн куб. м в сутки) в 2021-2024 годах.

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