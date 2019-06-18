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"Газпром": мы готовы обсуждать мировое соглашение с "Нафтогазом" на честных условиях

Киев • УНН

 • 8582 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. “Газпром” готов обсуждать заключение мирового соглашения с “Нафтогазом Украины” на равноправных и четных условиях, но пока этого не произошло. Об этом сообщил член правления, начальник департамента российского холдинга Сергей Кузнец в ходе пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Газпром": мы готовы обсуждать мировое соглашение с "Нафтогазом" на честных условиях

“Если будет желание на честных, равноправных условиях обсуждать мировое соглашение, конечно же, мы будем рады его обсудить. Пока просто не складываются условия для такого обсуждения”, — сказал он.

Стоит также напомнить, что АО “Газпром” считает сейчас невозможным заключение контракта на транзит газа с Украины на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур. Об этом также сообщил на пресс-конференции член правления, начальник департамента газового холдинга Сергей Коваль.

“Нас много раз призывали к заключению контракта на европейских условиях, но действительно, на мой взгляд, пока это невозможно. Потому что в Украине еще нет тех институтов, которые могли бы полноценно выполнять те функции, которые мы традиционно, работая в Европе, ожидаем от таких институтов как регулятор, транспортный оператор”, — сказал он.

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