"Газпром" виключив транзитний контракт з Україною на європейських умовах
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. АТ "Газпром" вважає на даний момент неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність в країні необхідних для цього структур. Про це повідомив на прес-конференції член правління, начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Нас багато разів закликали до укладення контракту на європейських умовах, але це дійсно, на мій погляд, поки що неможливо. Тому що в України ще немає тих інститутів, які могли б повноцінно виконувати ті функції, які ми традиційно, працюючи в Європі, очікуємо від таких інститутів як регулятор, транспортний оператор", - сказав він.
"Без розуміння того, хто твій контрагент, дійсно дуже складно робити якісь передумови чи припущення щодо майбутнього транзитного контракту", - додав він.
Як повідомляв УНН, Україна запропонувала Молдові допомогти імпортувати газ з ЄС без участі "Газпрому" .