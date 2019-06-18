"Газпром": ми готові обговорювати мирову угоду з "Нафтогазом" на чесних умовах
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. “Газпром” готовий обговорювати укладення мирової угоди з “Нафтогазом України” на рівноправних і чітких умовах, але поки цього не сталося. Про це повідомив член правління, начальник департаменту російського холдингу Сергій Коваль в ході прес-конференції, інформує УНН з посиланням на ТАСС.
“Якщо буде бажання на чесних, рівноправних умовах обговорювати мирову угоду, звичайно ж, ми будемо раді її обговорити. Поки просто не складаються умови для такого обговорення”, — сказав він.
Варто також нагадати, що АТ “Газпром” вважає на даний момент неможливим укладення контракту на транзит газу з Україною на європейських умовах через відсутність в країні необхідних для цього структур. Про це також повідомив на прес-конференції член правління, начальник департаменту газового холдингу Сергій Коваль.
“Нас багато разів закликали до укладення контракту на європейських умовах, але це дійсно, на мій погляд, поки що неможливо. Тому що в України ще немає тих інститутів, які могли б повноцінно виконувати ті функції, які ми традиційно, працюючи в Європі, очікуємо від таких інститутів як регулятор, транспортний оператор”, — сказав він.