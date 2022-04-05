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"Газпром" хотел переписать европейские активы на компанию диджея из Москвы

Киев • УНН

 • 186777 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В понедельник правительство Германии заявило, что "Газпром" пытался спасти свою дочернюю структуру Gazprom Germania и переписать ее на российские компании. Но немцы не дали этого сделать. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

"Газпром" хотел переписать европейские активы на компанию диджея из Москвы

Цитата

"Любое приобретение компанией из-за пределов ЕС требует одобрения. Мы такого одобрения не давали. Более того, не ясно, кто стоит за двумя упомянутыми компаниями", - пояснили в министерстве экономики это решение.

Детали

По сообщению ВВС, новыми владельцами Gazprom Germaniа должны были стать российские компании "Газпром Экспорт Бизнес-Сервисы" и "Палмери".

Первая компания из Санкт-Петербурга, и до 31 марта этого года она принадлежала "Газпром Экспорта", но затем почти полностью была переписана на саму себя. Это известная лазейка, которая позволяет скрыть актуальных владельцев. На то, что он мог остаться прежним, указывает на косвенный факт: несмотря на формальную смену учредителя, контактная электронная почта в едином государственном реестре юрлиц не менялась. И это почта "Газпром экспорта".

Вторая компания из сообщения немецких властей — "Палмери" связана с первой: ей принадлежит 0,1% к "Газпром экспорт бизнес-сервисы". Ее владельцы вовсе не указаны, а директор - москвич Дмитрий Цепляев - в основном зарабатывает на жизнь автотюнингом и электронной музыкой. 20 Марта он выступал в одном из столичных клубов под именем диджея Five.

Напомним

Немецкую "дочку" Газпрома передали под управление регулятора ФРГ.

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