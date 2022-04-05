"Газпром" хотів переписати європейські активи на компанію діджея з Москви

Цитата

"Будь-яке придбання компанією з-за меж ЄС вимагає схвалення. Ми такого схвалення не давали. Більше того, не ясно, хто стоїть за двома згаданими компаніями», – пояснили у міністерстві економіки це рішення.

Деталі

За повідомленням ВВС, новими власниками Gazprom Germaniа мали стати російські компанії "Газпром Експорт Бізнес-Сервіси" та "Палмері".

Перша компанія — із Санкт-Петербурга, і до 31 березня цього року вона належала "Газпром Експорту", але потім майже повністю була переписана на саму себе. Це відома лазівка, яка дає змогу приховати актуальних власників. На те, що він міг залишитися колишнім, вказує на непрямий факт: незважаючи на формальну зміну засновника, контактна електронна пошта в єдиному державному реєстрі юрособ не змінювалася. І це пошта "Газпром Експорту".

Друга компанія з повідомлення німецької влади — "Палмері" пов'язана з першою: їй належить 0,1% до "Газпром Експорт Бізнес-Сервіси". Її власники зовсім не вказані, а директор – москвич Дмитро Цепляєв – здебільшого заробляє на життя автотюнінгом та електронною музикою. 20 березня він виступав у одному зі столичних клубів під ім'ям діджея Five.

Нагадаємо

Німецьку "доньку" Газпрому передали під управління регулятора ФРН