Німецьку "доньку" Газпрому передали під управління регулятора ФРН
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Компанія Gazprom Germania була передана під тимчасове управління Федерального мережевого агентства Німеччини, повідомив у понеділок глава Мінекономіки ФРН Роберт Хабек, пише УНН з посиланням на Zeit.
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Хабек обґрунтував таке рішення "неясними правовими відносинами та порушенням правил звітності". Мета такого кроку полягає в тому, щоб забезпечити безпеку поставок.
"Цей крок абсолютно необхідний", - сказав Хабек, посилаючись на Закон Про зовнішню торгівлю.
Федеральний уряд робить "все необхідне для забезпечення безпеки поставок до Німеччини", сказав Хабек.
"Це також означає, що ми не піддаємо енергетичну інфраструктуру Німеччини довільним рішенням Кремля", — додав він.
Раніше
Відзначається, що російська енергетична компанія "Газпром" відмовилася від своєї німецької дочірньої компанії Gazprom Germania.
До складу Німецької "дочки" "Газпрому" також входить група Gazprom Marketing & Trading, яка включає трейдера зрідженого природного газу Gazprom Global LNG.
За даними ЗМІ, раніше стало відомо, що німецька влада шукає покупця на активи "Газпрому".
Як писав УНН, антимонопольні регулюючі органи ЄС минулого тижня провели обшуки в офісах російської газової компанії "Газпром".