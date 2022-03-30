СМИ: в Европе обыскивают офисы "Газпрома"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Антимонопольные регулирующие органы ЕС провели обыски в офисах российской газовой компании "Газпром". Информацию об этом в среду подтвердил источник агентству Reuters, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что источник не провел никаких деталей.
Ранее сегодня агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило об обысках в офисах немецких подразделений ПАО "Газпром" в рамках расследования роли российского газового гиганта в завышении цен на континенте до рекордных значений.
Как сообщается, представители европейского регулятора посетили офисы компаний, в том числе Gazprom Germania GmbH и Wingas GmbH, которая поставляет около 20% для немецкого рынка.
Напомним
Еще зимой 2021 года в Европе заявляли, что “Газпром” искусственно создает дефицит природного газа, остановив подачу топлива по газопроводу “Ямал-Европа”.
Так, на фоне этого биржевые цены на газ в Европе обновили максимум, впервые превысив отметку в 2000 долларов за тысячу кубических метров, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. Это в десять раз выше, чем в начале 2020 года.
В компании утверждали, якобы дефицит природного газа возник в Западной Европе из-за отсутствия заявок на его поставку, а не по вине “Газпрома”.