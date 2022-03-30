ЗМІ: в Європі обшукують офіси "Газпрому"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Антимонопольні регулюючі органи ЄС провели обшуки в офісах російської газової компанії "Газпром". Інформацію про це в середу підтвердило джерело агентству Reuters, пише УНН.
Деталі
Повідомляється, що джерело не привело ніяких деталей.
Раніше сьогодні агентство Bloomberg з посиланням на джерело повідомило про обшуки в офісах німецьких підрозділів ПАТ "Газпром" у рамках розслідування ролі російського газового гіганта в завищенні цін на континенті до рекордних значень.
Як повідомляється, представники європейського регулятора відвідали офіси компаній, у тому числі Gazprom Germania GmbH і Wingas GmbH, яка поставляє близько 20% для німецького ринку.
Нагадаємо
Ще взимку 2021 року в Європі заявляли, що "Газпром" штучно створює дефіцит природного газу, зупинивши подачу палива по газопроводу "Ямал-Європа".
Так, на тлі цього біржові ціни на газ в Європі оновили максимум, вперше перевищивши позначку в 2000 доларів за тисячу кубічних метрів, свідчать дані торгів на Лондонській біржі ICE. Це в десять разів вище, ніж на початку 2020 року.
У компанії стверджували, нібито дефіцит природного газу виник у Західній Європі через відсутність заявок на його постачання, а не з вини "Газпрому".