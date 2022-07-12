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"Газпром" добавил лишь несколько миллионов кубов в экспорт газа через Украину - несмотря на остановку "Северного потока"

"Газпром" добавил лишь несколько миллионов кубов в экспорт газа через Украину - несмотря на остановку "Северного потока"

Киев • УНН

 • 150921 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Экспорт российского "Газпрома" в Европу через Украину во вторник вырос всего на несколько миллионов кубов – до 41,3 млн кубометров, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Российский производитель газа "Газпром" заявил, что его поставка газа в Европу через Украину через точку входа в Судже во вторник составила 41,3 млн кубометров по сравнению с 39,4 млн куб. м днем ​​раньше.

Дополнение

11 июля "Газпром" полностью остановил на 10 дней "Северный поток-1" для проведения ежегодных ремонтных работ.

До 2021 года обычно "Газпром" докупал дополнительные мощности через Украину, чтобы компенсировать уменьшение транзита через "Северный поток-1". Но уже 2 года "Газпром" целенаправленно сушит газовый рынок ЕС и по любому поводу уменьшает поставки газа в ЕС, отметил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

И добавляет, что в этом году "Газпром" даже не использует забронированные и оплаченные мощности через Украину. "Пока транзит составляет около 40 млн в сутки из 109 млн забронированных. Газпром не подал номинации на увеличение транзита даже во время ремонта ПП1. Кремль усиливает давление на Европу и использует газ как оружие", - подчеркнул Макогон в Facebook накануне.

С середины июня россия резко сократила объемы поставок газа по "Северному потоку" - до 40% от проектной мощности, объяснив это, в частности, отсутствием турбины. Берлин отметил, что основной причиной сокращения поставок он считает политические мотивы.

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