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"Газпром" додав лише кілька мільйонів кубів в експорт газу через Україну - попри зупинку "Північного потоку"

"Газпром" додав лише кілька мільйонів кубів в експорт газу через Україну - попри зупинку "Північного потоку"

Київ • УНН

 • 150925 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Експорт російського "Газпрому" до Європи через Україну у вівторок зріс лише на кілька мільйонів кубів - до 41,3 млн кубометрів, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Російський виробник газу "Газпром" заявив, що його постачання газу до Європи через Україну через точку входу у Суджі у вівторок становило 41,3 млн кубометрів порівняно з 39,4 млн куб. м днем раніше.

Доповнення

11 липня "Газпром" повністю зупинив на 10 днів "Північний потік-1" для проведення щорічних ремонтних робіт.

До 2021 року зазвичай "Газпром" докуповував додаткові потужності через Україну, щоб компенсувати зменшення транзиту через "Північний потік-1". Але вже 2 роки "Газпром" цілеспрямовано сушить газовий ринок ЄС та під будь-яким приводом зменшує постачання газу до ЄС, зазначив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

І додає, що цього року "Газпром" навіть не використовує заброньовані та сплачені потужності через Україну. "Наразі транзит складає близько 40 млн на добу з 109 млн заброньованих. Газпром не подав номінації на збільшення транзиту навіть під час ремонту ПП1. Кремль посилює тиск на Європу та використовує газ як зброю", - наголосив Макогон у Facebook напередодні.

З середини червня росія різко скоротила обсяги постачання газу по "Північному потоку" - до 40% від проектної потужності, пояснивши це, зокрема, відсутністю турбіни. Берлін тоді зазначив, що основною причиною скорочення постачань він вважає політичні мотиви.

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