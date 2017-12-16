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Газопровод к Авдеевке в обход ОРДЛО достроят до конца года - Зубко

Газопровод к Авдеевке в обход ОРДЛО достроят до конца года - Зубко

Киев  •  УНН

 • 14926 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. До конца года планируется достроить подводной газопровод к Авдеевке. Об этом сказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время рабочей поездки в Донецкую область, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы вице-премьера.

"Планируем, что к новому году в Авдеевке будет газ. До конца года должна быть завершена достройка подводного газопровода к Авдеевке от поселка Очеретино", - цитирует пресс-служба слова Г.Зубко.

Вице-премьер напомнил, что в июне этого года из-за обстрелов российскими террористами был поврежден магистральный газопровод и без газоснабжения остались 20 тыс. жителей Авдеевки и населенных пунктов Ясиноватского района.

Для решения этой ситуации, по его словам, был разработан проект строительства подводного газопровода.

Он уточнил, что газопровод в Авдеевку строят в обход временно оккупированной территории, длина которого - более 14 км.

"Сейчас закрываем вопрос газоснабжения, то есть бесперебойного обеспечения населения газом. Остается вопрос только по Красногоровке и Марьинке, но сегодня мы уже имеем пример профессионального подхода по проектированию и оборудованию, выполнению строительных норм", - отметил Г.Зубко.

Как сообщал УНН, 18 августа глава Донецкой ВЦА Павел Жебривский сообщил, что началось строительство подводного газопровода к Авдеевке.

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