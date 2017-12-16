Газопровід до Авдіївки в обхід ОРДЛО добудують до кінця року - Зубко
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. До кінця року планується добудувати підвідний газопровід до Авдіївки. Про це сказав віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час робочої поїздки на Донеччину, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби віце-прем’єра.
"Плануємо, що до нового року в Авдіївці буде газ. До кінця року має бути завершена добудова підвідного газопроводу до Авдіївки від селища Очеретине", - цитує прес-служба слова Г.Зубка.
Віце-прем’єр нагадав, що у червні цього року через обстріли російськими терористами був пошкоджений магістральний газопровід і без газопостачання залишились 20 тисяч жителів Авдіївки та населених пунктів Ясинуватського району.
Для вирішення цієї ситуації, за його словами, було розроблено проект будівництва підвідного газопроводу.
Він уточнив, що газопровід до Авдіївки будують в обхід тимчасово окупованої території, довжина якого - понад 14 км.
"Наразі, закриваємо питання щодо газопостачання, тобто безперебійного забезпечення населення газом. Залишається питання тільки по Красногорівці і Мар’їнці, але сьогодні ми вже маємо приклад фахового підходу щодо проектування та обладнання, виконання будівельних норм", - зазначив Г.Зубко.
Як повідомляв УНН, 18 серпня голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив, що розпочалось будівництво підвідного газогону до Авдіївки.