Газопровід до Авдіївки в обхід ОРДЛО добудують до кінця року - Зубко

КИЇВ. 16 грудня. УНН. До кінця року планується добудувати підвідний газопровід до Авдіївки. Про це сказав віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час робочої поїздки на Донеччину, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби віце-прем’єра.