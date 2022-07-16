Гайдай: украинские военные остановили попытку оккупантов завладеть автодорогой между Лисичанском и Бахмутом

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Киев • УНН

 • 160223 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Оккупанты ставят целью захватить стратегически важную для них автодорогу уже более двух месяцев, но контроль над несколькими километрами этой дороги им установить до сих пор не по силам. Украинские защитники плотным огнем остановили эти попытки врага, который был вынужден подвинуться назад. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует УНН.

Цитата

"Оккупационные войска продолжают наносить артиллерийские удары со следующими попытками штурма, наносят ракетные и авиаудары. Они обещали "асвабаждение", а сами убивают на Луганщине жизнь. Уничтожают дома и инфраструктуру, убивают людей. А тем, кто уцелел, но потерял все, ничего другого не остается, как начать все с нуля. Только уже далеко от родного дома", - написал Гайдай.

Детали 

В течение 15 июля по населенным пунктам и вокруг них врагом нанесены четыре ракетных удара, совершены три артиллерийские атаки и еще пять длительных минометных обстрелов.

В частности, авиаудары нанесены по Верхнекамянскому и Белогоровке. Вблизи последней зафиксирован ракетно-авиационный удар.

Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районе Верхнекамянского.

Напомним 

Российские захватчики через небольшие населенные пункты пытаются прорваться в Северск и открыть путь к Бахмуту, поэтому уничтожают все, что видят перед собой.

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