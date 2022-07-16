Гайдай: українські військові зупинили спробу окупантів заволодіти автошляхом між Лисичанськом та Бахмутом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Окупанти ставлять за мету захопити стратегічно важливий для них автошлях вже понад два місяці, але контроль над декількома кілометрами цієї дороги їм встановити досі не по силах. Українські захисники щільним вогнем зупинили ці спроби ворога, який вимушений був посунутися назад. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує УНН.
Цитата
"Окупаційні війська продовжують наносити артилерійські удари з наступними спробами штурму, завдають ракетні та авіаудари. Вони обіцяли "асвабаждение", а самі вбивають на Луганщині життя. Нівечать домівки та інфраструктуру, вбивають людей. А тим, хто вцілів, але втратив все, нічого іншого не залишається, як розпочати все з нуля. Тільки вже далеко від рідної домівки", - написав Гайдай.
Деталі
Протягом 15 липня по населених пунктах та навколо них ворогом завдано чотири ракетні удари, здійснені три артилерійські атаки та ще п’ять – тривалих мінометних обстрілів.
Зокрема, авіаудари нанесені по Верхньокам’янському та Білогорівці. Поблизу останньої зафіксовано ракетно-авіаційний удар.
Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в районі Верхньокам’янського.
Нагадаємо
Російські загарбники через невеличкі населені пункти намагаються прорватися до Сіверська та відкрити шлях до Бахмута, тому нищать все, що бачать перед собою.