Гайдай: українські військові зупинили спробу окупантів заволодіти автошляхом між Лисичанськом та Бахмутом

Цитата

"Окупаційні війська продовжують наносити артилерійські удари з наступними спробами штурму, завдають ракетні та авіаудари. Вони обіцяли "асвабаждение", а самі вбивають на Луганщині життя. Нівечать домівки та інфраструктуру, вбивають людей. А тим, хто вцілів, але втратив все, нічого іншого не залишається, як розпочати все з нуля. Тільки вже далеко від рідної домівки", - написав Гайдай.

Деталі

Протягом 15 липня по населених пунктах та навколо них ворогом завдано чотири ракетні удари, здійснені три артилерійські атаки та ще п’ять – тривалих мінометних обстрілів.

Зокрема, авіаудари нанесені по Верхньокам’янському та Білогорівці. Поблизу останньої зафіксовано ракетно-авіаційний удар.

Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення в районі Верхньокам’янського.

Нагадаємо

Російські загарбники через невеличкі населені пункти намагаються прорватися до Сіверська та відкрити шлях до Бахмута, тому нищать все, що бачать перед собою.