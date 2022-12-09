Гайдай предположил, что к Новому году будут новости о деоккупации населенных пунктов в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай предположил, что до Нового года еще будут новости о деоккупации населенных пунктов региона. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
"Единственное, что дает мне возможность говорить о хороших новостях в ближайшее время – это то, что я вижу как развиваются события в направлении Сватового и Кременной. Хотя сейчас на Сватово направили огромное количество войск", - сказал Гайдай.
По его словам, "есть какая-то фантастическая и глупая идея у россиян – делать контрнаступление на Купянск".
"Она (идея – ред.) совершенно непонятна. Хотя, по большому счету, нам не поняла вся эта война. С первого выстрела она была проигрышна со стороны россии", - добавил глава ОВА.
Гайдай отметил, что наши войска уже возле Кременной.
"И надеюсь до конца года что-то еще деоккупируем", - резюмировал он.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину достигли уже около 93 390 человек и сотен единиц военной техники.