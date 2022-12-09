Гайдай припустив, що до Нового року будуть новини щодо деокупації населених пунктів на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай припустив, що до Нового року ще будуть новини щодо деокупації населених пунктів регіону. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає УНН.
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"Єдине, що дає мені можливість говорити про добрі новини найближчим часом - це те, що я бачу як розвиваються події в напрямку Сватового і Кремінної. Хоча зараз на Сватове направили величезну кількість військ", - сказав Гайдай.
За його словами, "є якась фантастична і дурна ідея у росіян - робити контрнаступ на Куп'янськ".
"Вона (ідея - ред.) зовсім незрозуміла. Хоча, за великим рахунком, нам не зрозуміла вся ця війна. З першого пострілу вона була програшна з боку росії", - додав голова ОВА.
Гайдай зазначив, що наші війська вже біля Кремінної.
"І сподіваюсь до кінця року щось ще деокупуємо", - резюмував він.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 93 390 осіб та сотень одиниць військової техніки.