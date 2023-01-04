Гауляйтер рогов заявил, что комендатура в Васильевке попала под обстрел. Есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Главный гауляйтер Запорожья владимир рогов заявил об обстреле военной комендатуры в оккупированной Васильевке, передает УНН.
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"Прилет тяжелого по военной комендатуре, где стояла очередь из местных жителей на получение пропусков для личного автотранспорта.
Есть раненые и погибшие", - написал рогов в Telegram.
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Позже гауляйтер отметил, что попали якобы не по комендатуре, а по жилому дому.
По его словам, огонь якобы велся из HIMARS. В результате "прилета" по словам рогова, погибло два человека.
Украинская сторона пока информацию не комментировала.
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