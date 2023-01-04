Гауляйтер рогов заявив, що комендатура у Василівці потрапила під обстріл. Є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Головний гауляйтер Запоріжжя володимир рогов заявив про обстріл військової комендатури в окупованій Василівці, передає УНН.
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"Приліт важкого по військовій комендатурі, де стояла черга з місцевих жителів на отримання перепусток для особистого автотранспорту.
Є поранені та загиблі", - написав рогов у Telegram.
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Пізніше гауляйтер зазначив, що влучили нібито не по комендатурі, а по житловому будинку.
За його словами, вогонь нібито вівся з HIMARS. У результаті "прильоту" за словами рогова, загинуло двоє осіб.
Українська сторона наразі інформацію не коментувала.
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