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Гауляйтер Херсонщины сальдо зарегистрировал зерновую компанию в Британии - The Guardian

Гауляйтер Херсонщины сальдо зарегистрировал зерновую компанию в Британии - The Guardian

Киев • УНН

 • 348403 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Гауляйтер Херсонской области владимир сальдо, зарегистрировал зерновую компанию в Великобритании. Об этом информирует The Guardian, передает УНН.

Цитата

"В июне 2022 года правительство заморозило все активы сальдо в Великобритании и запретило ему въезд в страну. Британские власти обвиняют его в "продвижении политики и действий, которые дестабилизируют Украину, подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины". Однако с ноября он значится как владелец британской компании с адресом в районе Хаттон-Гарден в центре Лондона", – говорится в материале.

Детали

Издание называет компанию Grainholding Ltd., которая якобы занимается выращиванием и торговлей зерном.

По данным реестра, сальдо является ее директором, и ему принадлежит 50% доли. Владельцем второй половины и коммерческим директором указан гражданин Украины Григорий Смитюк.

"Companies House, британский корпоративный реестр, не требует подтверждения личности, когда люди создают компании. сальдо не ответил на вопрос о своем участии в компании Grainholding Ltd." – отмечает издание.

сальдо не ответил на вопрос о своей причастности к компании Grainholding Ltd. Но его запись в санкционном списке была обновлена с момента регистрации Grainholding, чтобы позаимствовать детали из регистрационных документов компании. Это свидетельствует о том, что власти Великобритании знали о ее существовании и считали документы подлинными.

В то же время в правительстве не комментируют вопрос. Представитель правительства отказался сообщить, были ли приняты какие-либо меры против Grainholding, которая остается в списке действующих компаний.

"Зарабатывает ли эта компания деньги? Мы не знаем. Имеет ли она счет в британском банке? Мы не знаем. Знают ли об этом правоохранительные органы? Мы не знаем. И заморозили ли они этот актив? Этого мы тоже не знаем. Эта система - беспорядок от начала до конца", - заявила Маргарет Ходж, член парламента от лейбористов, выступающая за ужесточение санкций.

Дополнение

В январе сотрудники Государственного бюро расследований провели обыск у главного коллаборанта Херсонской области владимира сальдо. В его имении найдены документы с прямыми указаниями рф к совершению преступлений в Украине.

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