Гауляйтер Херсонщини сальдо зареєстрував зернову компанію у Британії – The Guardian
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Гауляйтер Херсонської області володимир сальдо, зареєстрував зернову компанію у Великій Британії. Про це інформує The Guardian, передає УНН.
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"У червні 2022 року уряд заморозив усі активи сальдо у Великій Британії та заборонив йому в'їзд до країни. Британська влада звинувачує його у "просуванні політики та дій, які дестабілізують Україну, підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України". Проте з листопада він значиться як власник британської компанії з адресою в районі Хаттон-Гарден у центрі Лондона", – йдеться у матеріалі.
Деталі
Видання називає компанію Grainholding Ltd., яка нібито займається вирощуванням і торгівлею зерном.
За даними реєстру, сальдо є її директором, та йому належить 50% частки. Власником другої половини і комерційним директором вказано громадянина України Григорія Смітюка.
"Companies House, британський корпоративний реєстр, не вимагає підтвердження особи, коли люди створюють компанії. Сальдо не відповів на запитання про свою участь у компанії Grainholding Ltd." – зазначає видання.
сальдо не відповів на запитання про свою причетність до компанії Grainholding Ltd. Але його запис у санкційному списку був оновлений з моменту реєстрації Grainholding, щоб запозичити деталі з реєстраційних документів компанії. Це свідчить про те, що влада Великої Британії знала про її існування і вважала документи справжніми.
Водночас в уряді не коментують питання. Представник уряду відмовився повідомити, чи були вжиті якісь заходи проти Grainholding, яка залишається у списку діючих компаній.
"Чи заробляє ця компанія гроші? Ми не знаємо. Чи має вона рахунок у британському банку? Ми не знаємо. Чи знають про це правоохоронні органи? Ми не знаємо. І чи заморозили вони цей актив? Цього ми теж не знаємо. Ця система - безлад від початку до кінця", - заявила Маргарет Ходж, член парламенту від лейбористів, яка виступає за посилення санкцій.
Доповнення
У січні працівники Державного бюро розслідувань провели обшук у головного колаборанта Херсонської області володимира сальдо. У його маєтку знайдено документи з прямими вказівками рф до вчинення злочинів в Україні.