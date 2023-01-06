У маєтку сальдо провели обшуки: виявлено документи з вказівками рф до вчинення злочинів в Україні

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 39601 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 46041 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 64729 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 72099 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 82854 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 132719 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 66345 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 140164 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 102047 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 67992 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
3.1м/с
33%
Популярнi новини

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 73075 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 160893 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 84081 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 81063 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 9574 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 39573 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 132698 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 161405 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 140155 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 253297 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 81461 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 84474 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 39823 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 43388 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 58233 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

У маєтку сальдо провели обшуки: виявлено документи з вказівками рф до вчинення злочинів в Україні

Київ • УНН

 • 910988 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Працівники Державного бюро розслідувань провели обшук у головного колаборанта Херсонської області володимира сальдо. У його маєтку знайдено документи з прямими вказівками рф до вчинення злочинів в Україні. Про це УНН пише з посиланням на пресслужбу ДБР.

У маєтку сальдо провели обшуки: виявлено документи з вказівками рф до вчинення злочинів в Україні

Деталі

Так, у маєтку сальдо та за місцем проживання поплічників зрадника виявлено документи рф з прямими вказівками до вчинення злочинів проти України.

Зокрема, є відомості щодо структури окупаційної адміністрації та нарахування зарплатні в рублях. Знайдено конспекти, в яких занотувались особливості законодавства рф. Також виявлено довідки щодо херсонських патріотів та активістів.

“Окремої уваги заслуговує бібліотека сальдо, де він напевно і набирався ідеології щодо великої росії. Поряд з такими виданнями, як "Императрица Екатерина ІІ", "россия. Великия Судьба", "москва. Размышления в фотографиях", сусідить посібник "Радость сексу. Книга о премудростях любви". Також багато радянської геральдики та нагород і георгіївських стрічок”, – йдеться в повідомленні.

Доповнення

5 жовтня Служба безпеки України повідомила про підозру колаборанту володимиру сальдо та іншим зрадникам, які допомагають окупантам на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

У вересні СБУ повідомила про підозру новій заступниці гауляйтера Херсонщини володимира сальдо катерині губарєвій, яка раніше очолювала "міністерство закордонних справ днр".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Brent
$64.27
Bitcoin
$84,343.00
S&P 500
$5,372.21
Tesla
$246.15
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,223.41
Ethereum
$1,632.20