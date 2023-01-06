У маєтку сальдо провели обшуки: виявлено документи з вказівками рф до вчинення злочинів в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Працівники Державного бюро розслідувань провели обшук у головного колаборанта Херсонської області володимира сальдо. У його маєтку знайдено документи з прямими вказівками рф до вчинення злочинів в Україні. Про це УНН пише з посиланням на пресслужбу ДБР.
Деталі
Так, у маєтку сальдо та за місцем проживання поплічників зрадника виявлено документи рф з прямими вказівками до вчинення злочинів проти України.
Зокрема, є відомості щодо структури окупаційної адміністрації та нарахування зарплатні в рублях. Знайдено конспекти, в яких занотувались особливості законодавства рф. Також виявлено довідки щодо херсонських патріотів та активістів.
“Окремої уваги заслуговує бібліотека сальдо, де він напевно і набирався ідеології щодо великої росії. Поряд з такими виданнями, як "Императрица Екатерина ІІ", "россия. Великия Судьба", "москва. Размышления в фотографиях", сусідить посібник "Радость сексу. Книга о премудростях любви". Також багато радянської геральдики та нагород і георгіївських стрічок”, – йдеться в повідомленні.
Доповнення
5 жовтня Служба безпеки України повідомила про підозру колаборанту володимиру сальдо та іншим зрадникам, які допомагають окупантам на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.
У вересні СБУ повідомила про підозру новій заступниці гауляйтера Херсонщини володимира сальдо катерині губарєвій, яка раніше очолювала "міністерство закордонних справ днр".