В имении сальдо провели обыски: обнаружены документы с указаниями рф к совершению преступлений в Украине

Детали

Так, в имении сальдо и по месту жительства приспешников предателя обнаружены документы рф с прямыми указаниями к совершению преступлений против Украины.

В частности, есть сведения о структуре оккупационной администрации и начислении зарплаты в рублях. Найдены конспекты, в которых записывались особенности законодательства рф. Также обнаружены справки о херсонских патриотах и активистах.

“Отдельного внимания заслуживает библиотека Сальдо, где он наверняка и набирался идеологии относительно великой россии. Наряду с такими изданиями, как "Императрица Екатерина II", "россия. Великая Судьба", "москва. Размышления в фотографиях", соседствует пособие "Радость секса. Книга о премудростях любви". Также много советской геральдики и наград и георгиевских лент”, – говорится в сообщении.

Дополнение

5 октября Служба безопасности Украины сообщила о подозрении коллаборационисту владимиру сальдо и другим предателям, которые помогают оккупантам на временно оккупированных территориях Херсонской области.

В сентябре СБУ сообщила о подозрении новой заместительнице гауляйтера Херсонщины владимира сальдо екатерине губаревой, которая ранее возглавляла "министерство иностранных дел днр".