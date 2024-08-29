Гауляйтеры объявили о создании нового "добровольческого подразделения" в Запорожье

На временно оккупированных территориях Запорожской области гауляйтеры объявили новое фейковое «добровольческое подразделение», передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

По замыслу милитарная группировка должна заниматься апробацией нового вооружения на линии фронта, то есть быть подопытными крысами. Конечно, желающих служить на оккупантов нет и это подразделение (название «Сармат») останется в фантазиях Евгения Балицкого, вместе с без вести пропавшим батальоном им. Маргелова, где по документам служил сын предателя, сообщили в Центре.

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«Последний фактически уже расформирован, так и не будучи созданным. Отсутствие местных на службе оккупационной армии демонстрирует реальную степень поддержки захватчиков со стороны населения ВОТ», - говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления призвали передавать информацию о каждом пропагандисте, кто будет помогать коллаборационистам создавать миф о «добровольческом подразделении».

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