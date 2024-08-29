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Гауляйтери оголосили про створення нового “добровольчого підрозділу” на Запоріжжі

Гауляйтери оголосили про створення нового “добровольчого підрозділу” на Запоріжжі

Київ • УНН

 • 23257 перегляди

На окупованих територіях Запорізької області оголошено про створення нового "добровольчого підрозділу" під назвою "Сармат". Центр національного спротиву повідомляє, що це фейк, оскільки охочих служити окупантам немає.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області гауляйтери оголосили новий фейковий "добровольчий підрозділ", передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.

Деталі

За задумом мілітарне угруповання має займатись апробацією нового озброєння на лінії фронту, тобто бути піддослідними щурами. Звичайно, що охочих служити на окупантів немає й цей підрозділ (назва "Сармат") лишиться у фантазіях євгенія баліцького, разом зі безвісти зниклим батальйоном ім. маргєлова, де за документами служив син зрадника, повдіомили у Центрі.

Росіяни мародерять шахти на ТОТ - спротив 24.08.24, 22:30 • 54025 переглядiв

"Останній фактично вже розформований, так і не бувши створеним. Відсутність місцевих на службі окупаційної армії демонструє реальний ступінь підтримки загарбників з боку населення ТОТ", - йдеться у повідомленні.

У Центрі національного спротиву закликали передавати інформацію про кожного пропагандиста, хто буде допомагати колаборантам створювати міф про "добровольчий підрозділ".

На ТОТ ворог обіцяє вилучати телевізійне обладнання у тих, хто не хоче підключати російське телебачення - Спротив28.08.24, 15:46 • 23371 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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