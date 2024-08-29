Гауляйтери оголосили про створення нового “добровольчого підрозділу” на Запоріжжі
Київ • УНН
На окупованих територіях Запорізької області оголошено про створення нового "добровольчого підрозділу" під назвою "Сармат". Центр національного спротиву повідомляє, що це фейк, оскільки охочих служити окупантам немає.
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області гауляйтери оголосили новий фейковий "добровольчий підрозділ", передає УНН із посиланням на Центр національного спротиву.
Деталі
За задумом мілітарне угруповання має займатись апробацією нового озброєння на лінії фронту, тобто бути піддослідними щурами. Звичайно, що охочих служити на окупантів немає й цей підрозділ (назва "Сармат") лишиться у фантазіях євгенія баліцького, разом зі безвісти зниклим батальйоном ім. маргєлова, де за документами служив син зрадника, повдіомили у Центрі.
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"Останній фактично вже розформований, так і не бувши створеним. Відсутність місцевих на службі окупаційної армії демонструє реальний ступінь підтримки загарбників з боку населення ТОТ", - йдеться у повідомленні.
У Центрі національного спротиву закликали передавати інформацію про кожного пропагандиста, хто буде допомагати колаборантам створювати міф про "добровольчий підрозділ".
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