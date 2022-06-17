Гарантии безопасности, поставки оружия и санкционная политика против рф: о чем говорили Зеленский и Джонсон

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“Прежде всего мы обсудили две важные вещи – оборона и безопасность. Мы подробно обсудили текущую ситуацию на передовой, на нашем востоке, на юге нашего государства, наши возможности в защите Украины от российских оккупантов. Говорили о необходимости увеличить поставки тяжелого оружия. Главное сегодня обеспечить также противовоздушную оборону для Украины. Начали двигаться в этом направлении. Российские ракеты остаются угрозой для наших людей, для всей территории Украины», – заявил Зеленский

Детали

Также собеседники обсудили потребность нашего государства в финансовой и экономической поддержке.

«Это не только финансы, у нас также дефицит горючего из-за бомбардировки нашего нефтеперерабатывающего завода, наших резервов российской федерацией. Также проговорили сложный вопрос – это обеспечение подготовки к отопительному сезону. Я благодарен Борису за готовность помогать нашему государству», – сказал Президент.

Кроме этого, лидеры стран подняли вопрос усиления санкционного давления на российскую федерацию.

«Мы передали свои наработки, свои предложения. Можем сделать санкции такими, чтобы россия действительно чувствовала, что ее агрессия, ее террористические действия против Украины и против глобальной стабильности приведут к ущербу самой же россии – агрессор должен заплатить за эту агрессию, за эту войну самую большую цену», – подчеркнул Глава государства.

Он добавил, что россия также должна компенсировать все убытки, причиненные людям, общинам и бизнесу.

Кроме того, страна-агрессор должна ответить и за спровоцированный ею продовольственный кризис и дефицит продовольствия на мировом рынке, возникший из-за российской блокады украинских портов.

Стороны также продолжили проработку гарантий безопасности для Украины, которые могут дать стабильность не только нашему государству, но и Европе и миру.

«Конечно, мы должны наращивать наше сотрудничество для разминирования территории Украины. Об этом направлении тоже начали подробно говорить. И мы готовимся к наполнению практическими шагами процесса восстановления нашего государства. Сомнений, что мы победим, у нас нет, поэтому мы уже готовимся к восстановлению страны после нашей победы. Благодарю еще раз за шефство над Киевом и Киевской областью, которое взяла на себя Британия», – добавил Зеленский.

Дополнение

Премьер-министр Великобритании совершил второй неожиданный визит в Киев.

Джонсон – первый лидер стран «Большой семерки», прибывший в нашу страну с начала русско-украинской войны.