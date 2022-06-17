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Гарантії безпеки, постачання зброї та санкційна політика проти рф: про що говорили Зеленський та Джонсон

Гарантії безпеки, постачання зброї та санкційна політика проти рф: про що говорили Зеленський та Джонсон

Київ • УНН

 • 184593 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Сторони обговорили про необхідність збільшення постачання важкої зброї, а також потужну санкційну політику проти росії. Про це Голова Української Держави заявив на підсумковому брифінгу з прем’єром Британії, передає УНН.

Цитата

“Передусім ми обговорили дві важливі речі – оборона й безпека. Ми детально обговорили поточну ситуацію на передовій, на нашому сході, на півдні нашої держави, наші можливості в захисті України від російських окупантів. Говорили про необхідність збільшити постачання важкої зброї. Головне сьогодні – забезпечити також протиповітряну оборону для України. Почали рухатися в цьому напрямку. Російські ракети залишаються загрозою для наших людей, для всієї території України», – заявив Зеленський

Деталі

Також, співрозмовники обговорили потребу нашої держави у фінансовій та економічній підтримці.

«Це не тільки фінанси, у нас також дефіцит пального через бомбардування нашого нафтопереробного заводу, наших резервів російською федерацією. Також проговорили складне питання – це забезпечення підготовки до опалювального сезону. Я вдячний Борису за готовність допомагати нашій державі», – сказав Президент.

Окрім цього, лідери країн порушили питання посилення санкційного тиску на російську федерацію.

«Ми передали свої напрацювання, свої пропозиції. Можемо зробити санкції такими, щоб росія справді відчувала, що її агресія, її терористичні дії проти України та проти глобальної стабільності призведуть до збитків для самої ж росії – агресор повинен заплатити за цю агресію, за цю війну найбільшу ціну», – наголосив Глава держави.

Він додав, що росія також повинна компенсувати всі збитки, завдані людям, громадам та бізнесу.

Крім того, країна-агресор має відповісти й за спровоковану нею продовольчу кризу та дефіцит харчів на світовому ринку, який виник через російську блокаду українських портів.

Сторони також продовжили опрацювання гарантій безпеки для України, які можуть дати стабільність не тільки нашій державі, а й Європі та світу.

«Звичайно, маємо нарощувати нашу співпрацю для розмінування території України. Про цей напрямок також почали детально говорити. І ми готуємося до наповнення практичними кроками процесу відбудови нашої держави. Сумнівів, що ми переможемо, у нас немає, тому ми вже готуємося до відбудови країни після нашої перемоги. Дуже дякую ще раз за шефство над Києвом і Київською областю, яке взяла на себе Британія», – додав Зеленський.

Доповнення

Прем’єр-міністр Великої Британії здійснив другий неочікуваний візит до Києва.

Джонсон – перший лідер країн «Великої сімки», що прибув до нашої країни з початку російсько-української війни.

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