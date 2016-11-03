Гандболисты сборной Украины потерпели поражение в начале отбора к Евро-2018

Сборная Украины вела в счете с 7 по 12-ю минуты (3: 2, 4: 2), а также на 13-й минуте (5: 4). Уже с середины первого тайма и до конца матча хозяева были впереди. Украина только несколько раз сокращала отставание до 2-3 голов.

Стоит отметить, что Артем Козакевич забил все 4 семиметровые назначенные в ворота хозяев.

Статистика забитых голов представителей Украины: Деревянкин, Бражник, Чуприна; Козакевич 4, Жуков 4, Садовый 3, Денисов 3, Тиль 2, Южбабенко 2, Чичикало 2, Буйненко 1, Дорощук, Акименко, Северин, Бегаль, Копышинский.

Напомним, что во втором туре 5 ноября украинцы в Сумах будут принимать Исландию, которая стартовала с тяжелой домашней победы над Чехией 25:24.