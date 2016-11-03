Гандболісти збірної України зазнали поразки на початку відбору до Євро-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Збірна України програла в першому турі відбірного турніру до Євро-2018. "Жовто-блакитна" команда в Скоп’є поступилася збірній Македонії 21:27, передає УНН з посиланням на прес-службу Федерації гандболу України.
Збірна України вела в рахунку з 7-ї по 12-ту хвилини (3:2, 4:2), а також на 13-й хвилині (5:4). Вже з середини першого тайму і до кінця матчу господарі були попереду. Україна лише кілька разів скорочувала відставання до 2-3 голів.
Варто відзначити, що Артем Козакевич забив всі 4 семиметрові призначені у ворота господарів.
Статистика забитих голів представників України: Деревянкін, Бражник, Чуприна; Козакевич 4, Жуков 4, Садовий 3, Денисов 3, Тільте 2, Южбабенко 2, Чичикало 2, Буйненко 1, Дорощук, Акименко, Северін, Бегаль, Копишинський.
Нагадаємо, що у другому турі 5 листопада українці в Сумах прийматимуть Ісландію, яка стартувала з важкої домашньої перемоги над Чехією 25:24.