Гандболисты "Мотора" завоевали Кубок Украины

В решающей баталии запорожский "Мотор" встречался с другим запорожским коллективом "ZTR". Первая половина игры прошла на равных и преимущество "Мотора" измерялась лишь одним пунктом - 13:12. Но вторая часть баталии была полностью под контролем "Мотора", что и выразилось в итоге - 31:21.

"Мы закончили сезон на мажорной ноте - положили золотые медали чемпионата в Кубок страны. Я оставляю команду, которая была шестнадцатой в Лиге чемпионов. И за то время, что я был главным тренером, мы на внутренней арене не проигрывали. Поэтому я иду со спокойной душой и оставляю команду непобедимой для внутреннего чемпионата", - заявил главный тренер "Мотора" Николай Степанец.

"Мотор": Бородай; Волювач; Гунько (1 гол), Денисов (), Жук (1), Жуков (1), Калараш (1), Козакевич (3), Кубатко (3), Малашинскас (9), Пуховский (7), Шельменко, Сорока (2 ), Целищев, Шевелев (3), Бурка.

"ZTR": Крючков, Попов, Вьюник (2), Артеменко (1), Бурзак, Звездов, Исанчук (2), Карамышев (1), Константинов, Корелов, Северин (1), Стрельников, Тиль (3), Гончаров ( 2), Ганчев (7), Акименко (2).

Заметим, что третий сезон подряд флагман украинского гандбола - запорожский "Мотор" - пополняет музей клуба двумя комплектами золотых наград - в Кубке страны и в национальном чемпионате. "ZTR" стабильно второй.

Как сообщал УНН, запорожский клуб стал серебряным призером Балтийской лиги по гандболу.