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Гандболісти "Мотору" вибороли Кубок України

Київ • УНН

 • 14185 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. У Запоріжжі завершився Фінал чотирьох Кубку України з гандболу в якому володарем трофею став ГК "Мотор", повідомляє УНН з посиланням на Федерацію гандболу України.

Гандболісти "Мотору" вибороли Кубок України

У вирішальній баталії запорізький "Мотор" зустрічався із іншим запорізьким колективом "ZTR". Перша половина гри пройшла на рівних і перевага "Мотору" вимірювалася лише одним пунктом – 13:12. Проте друга частина баталії була повністю під контролем "Мотору", що й виразилося на результаті – 31:21.

"Ми закінчили сезон на мажорній ноті - поклали золоті медалі чемпіонату в Кубок країни. Я залишаю команду, яка була шістнадцятою в Лізі чемпіонів. І за той час, що я був головним тренером, ми на внутрішній арені не програвали. Тому я йду зі спокійною душею і залишаю команду непереможною для внутрішнього чемпіонату", - заявив головний тренер "Мотору" Микола Степанець.

"Мотор": Бородай; Волювач; Гунько(1 гол), Денисов(), Жук (1), Жуков (1), Калараш(1), Козакевич(3), Кубатко (3), Малашинскас (9), Пуховский(7), Шельменко,Сорока(2), Целищев, Шевелев(3), Бурка.

"ZTR": Крючков, Попов,Вьюник(2), Артеменко(1), Бурзак, Звєздов, Ісанчук(2), Карамишев(1), Константинов, Корєлов, Северин(1), Стрельников, Тільте(3), Гончаров (2), Ганчев(7), Акименко(2).

Зауважимо, що третій сезон поспіль флагман українського гандболу - запорізький "Мотор" - поповнює музей клубу двома комплектами золотих нагород - в Кубку країни і в національному чемпіонаті. "ZTR" стабільно другий.

Як повідомляв УНН, запорізький клуб став срібним призером Балтійської ліги з гандболу.

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