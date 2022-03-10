Галущенко предложил заморозить "газовые" деньги России

Сообщается, что Галущенко призвал международных партнеров усилить санкции против России для сокращения ее нефтегазовых доходов. В частности, внедрить эмбарго на сырую нефть, нефтепродукты, сжиженный газ из РФ, заморозить энергетические активы РФ.

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“Мы предлагаем средства за газ хранить на специальных эскроу счетах, которые будут не доступны агрессору", - отметил Галущенко.

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Он также проинформировал о нынешнем состоянии объектов атомной энергетики Украины. Так, российские регулярные войска захватили Чернобыльскую АЭС и Запорожскую АЭС, а также город Энергодар, который обслуживает ее. ЧАЭС сейчас отключена от электроснабжения из-за обстрелов оккупационных войск.

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“Действия Российской Федерации являются грубым нарушением многих конвенций по ядерной безопасности, в частности Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма. Мы призываем международное сообщество найти способ заставить Россию вывести войска с мирных ядерных объектов, ввести по меньшей мере 30-километровую демилитаризованную зону вокруг наших АЭС. И для нас очень важно обеспечить нормальную работу персонала, предоставить им возможность отдохнуть”, - подчеркнул Галущенко.

Министр также призвал страны Европы отложить поэтапный выход из ядерной энергетики, что позволит сократить потребление природного газа. Например, Германия, в таком случае может сэкономить до 9 млрд кубометров газа.

“Мы также просим вашей твердой позиции относительно поддержки энергетической независимости Украины, в частности, скорейшей синхронизации украинской энергосистемы с ENTSO-E”, - отметил министр.

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Отвечая на обращение Германа Галущенко, Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отметила, что G-7 должна призвать Россию к ответственности относительно возможных рисков на территории ядерных объектов.

"И настаивала, что военные действия вокруг ядерных объектов необходимо прекратить, должна быть обеспечена постоянная безопасная эксплуатация ядерных объектов", - говорится в сообщении.

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Кроме того, Кадри Симпсон отметила, что министры энергетики ЕС положительно отреагировали на заявку Украины на экстренную синхронизацию с европейской континентальной сетью ENTSO-E и что сейчас эта работа продолжается.

"Министр энергетики Великобритании Квази Квартнег, поддерживая выступление еврокомиссара, в свою очередь призвал участников к всесторонней поддержке Украины, в том числе напомнив об впечатляющей речи Президента Украины Владимира Зеленского перед британским парламентом, где он подчеркнул, что Украина будет защищать свободу, не сдастся и будет биться до конца", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что все министры энергетики государств G-7 выразили поддержку Украине и заверили в полной солидарности с украинским народом и готовности и дальше искать наиболее эффективные механизмы давления на агрессора в энергетической сфере.