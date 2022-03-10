Палата представників США ухвалила заборону на імпорт російської нафти, газу та вугілля
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Палата представників Конгресу США ухвалила закон, який блокує імпорт російської нафти, природного газу та вугілля до країни. “За” проголосувала переважна більшість, повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
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Законопроєкт, який ініціював президент США Джо Байден, був ухвалений 414 голосами "за", "проти" - 17. Не підтримали ініціативу 15 республіканців та двоє демократів.
Окрім заборони імпорту енергоносіїв, законопроєкт також вимагатиме від торгового представника Сполучених Штатів заохочувати інших членів Світової організації торгівлі призупинити торговельні поступки Росії та вжити заходів, щоб виключити РФ з СОТ.
“Ми будемо продовжувати розмови з адміністрацією. Дії Росії не гарантують, що вона може пожинати плоди системи міжнародної торгівлі”, - заявив демократ Рон Вайден.
Нагадаємо
8 березня Сполучені Штати оголосили заборону на будь-який імпорт російської нафти, газу та енергії.
У Міністерстві фінансів США встановили термін завершення угод з імпорту енергоресурсів з РФ до 22 квітня.