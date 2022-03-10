Палата представителей США одобрила запрет на импорт российской нефти, газа и угля
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Палата представителей Конгресса США приняла закон, блокирующий импорт российской нефти, природного газа и угля в страну. “За” проголосовало подавляющее большинство, сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
Детали
Законопроект, который инициировал президент США Джо Байден, был принят 414 голосами "за", "против" - 17. Не поддержали инициативу 15 республиканцев и двое демократов.
Кроме запрета импорта энергоносителей, законопроект также потребует от торгового представителя Соединенных Штатов поощрять других членов Всемирной торговой организации приостановить торговые уступки России и принять меры, чтобы исключить РФ из ВТО.
“Мы будем продолжать разговоры с администрацией. Действия России не гарантируют, что она может пожинать плоды системы международной торговли”, - заявил демократ Рон Вайден.
Напомним
8 марта Соединенные Штаты объявили запрет на любой импорт российской нефти, газа и энергии.
В Министерстве финансов США установили срок завершения сделок по импорту энергоресурсов из РФ до 22 апреля.