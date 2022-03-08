Британія відмовиться від імпорту російської нафти до кінця 2022 року
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Велика Британія поступово припинить імпорт російської нафти і нафтопродуктів до кінця 2022 року. Про це заявив у вівторок прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон, пише УНН з посиланням на Reuters.
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"Ще одним економічним ударом по путінському режиму після його незаконного вторгнення в Україну стане те, що Велика Британія перестане залежати від російської нафти протягом цього року, грунтуючись на нашому жорсткому пакеті міжнародних економічних санкцій", — йдеться в заяві Джонсона.
"Працюючи з промисловістю, ми впевнені, що цього можна досягти протягом року, надавши достатньо часу компаніям для адаптації та забезпечивши захист споживачів", - додав він.
Деталі
Міністр підприємництва, енергетики та промислової стратегії Квасі Квартенг закликав підприємства використовувати решту цього року для забезпечення плавного переходу і заявив, що уряд створить робочу групу для роботи з фірмами з пошуку альтернативних постачальників.
"Цей перехід дасть ринку, підприємствам і ланцюжкам поставок більш ніж достатньо часу, щоб замінити російський імпорт, який становить 8% попиту у Великій Британії", — сказав він.
Він також сказав, що вивчає варіанти припинення британського імпорту російського газу, на частку якого припадає близько 4% поставок в країні.
Раніше
Як повідомив раніше президент США Джо Байден, Сполучені Штати оголосили заборону на будь-який імпорт російської нафти, газу та енергії.