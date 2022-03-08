Британия откажется от импорта российской нефти к концу 2022 года
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Великобритания постепенно прекратит импорт российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года. Об этом заявил во вторник премьер-министр Соединенного королевства Борис Джонсон, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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"Еще одним экономическим ударом по путинскому режиму после его незаконного вторжения в Украину станет то, что Великобритания перестанет зависеть от российской нефти в течение этого года, основываясь на нашем жестком пакете международных экономических санкций", — говорится в заявлении Джонсона.
"Работая с промышленностью, мы уверены, что этого можно достичь в течение года, предоставив достаточно времени компаниям для адаптации и обеспечив защиту потребителей", - добавил он.
Детали
Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Кваси Квартенг призвал предприятия использовать оставшуюся часть этого года для обеспечения плавного перехода и заявил, что правительство создаст рабочую группу для работы с фирмами по поиску альтернативных поставщиков.
"Этот переход даст рынку, предприятиям и цепочкам поставок более чем достаточно времени, чтобы заменить российский импорт, который составляет 8% спроса в Великобритании", — сказал он.
Он также сказал, что изучает варианты прекращения британского импорта российского газа, на долю которого приходится около 4% поставок в стране.
Ранее
Как сообщил ранее президент США Джо Байден, Соединенные Штаты объявили запрет на любой импорт российской нефти, газа и энергии.