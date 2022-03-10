Галущенко запропонував заморозити “газові” кошти Росії

Повідомляється, що Галущенко закликав міжнародних партнерів посилити санкції проти Росії для скорочення її нафтогазових доходів. Зокрема, впровадити ембарго на сиру нафту, нафтопродукти, скраплений газ із РФ, заморозити енергетичні активи РФ.

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“Ми пропонуємо кошти за газ зберігати на спеціальних ескроу рахунках, які будуть не доступні агресору", - зазначив Галущенко.

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Він також проінформував про нинішній стан об’єктів атомної енергетики України. Так, російські регулярні війська захопили Чорнобильську АЕС і Запорізьку АЕС, а також місто Енергодар, яке обслуговує її. ЧАЕС наразі відключена від електропостачання через обстріли окупаційних військ.

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“Дії Російської Федерації є грубим порушенням багатьох конвенцій з ядерної безпеки, зокрема Міжнародної конвенції про боротьбу з актами ядерного тероризму. Ми закликаємо міжнародне співтовариство знайти спосіб змусити Росію вивести війська з мирних ядерних об'єктів, запровадити щонайменше 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо наших АЕС. І для нас дуже важливо забезпечити нормальну роботу персоналу, надати їм можливість відпочити”, - наголосив Галущенко.

Міністр також закликав країни Європи відкласти поетапний вихід з ядерної енергетики, що дасть можливість скоротити споживання природного газу. Наприклад, Німеччина, у такому разі може заощадити до 9 млрд кубометрів газу.

“Ми також просимо вашої твердої позиції щодо підтримки енергетичної незалежності України, зокрема, якнайшвидшої синхронізації української енергосистеми з ENTSO-E”, - зазначив міністр.

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Відповідаючи на звернення Германа Галущенко, Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон зазначила, що G-7 має закликати Росію до відповідальності щодо можливих ризиків на території ядерних об'єктів.

"І наполягала, що військові дії навколо ядерних об'єктів необхідно припинити, повинна бути забезпечена постійна безпечна експлуатація ядерних об'єктів", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, Кадрі Сімпсон зазначила, що міністри енергетики ЄС позитивно відреагували на заявку України на екстрену синхронізацію з європейською континентальною мережею ENTSO-E і що зараз ця робота триває.

"Міністр енергетики Великої Британії Квазі Квартнег, підтримуючи виступ єврокомісара, своєю чергою закликав учасників до всебічної підтримки України, в тому числі нагадавши про вражаючу промову Президента України Володимира Зеленського перед британським парламентом, де він наголосив, що Україна захищатиме свободу, не здасться і битиметься до кінця", - зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що всі міністри енергетики держав G-7 висловили підтримку Україні і запевнили в повній солідарності з українським народом і готовності й далі шукати найбільш ефективні механізми тиску на агресора в енергетичній сфері.