Гаага может предъявить россии обвинения в преступлениях в Украине этой зимой – Bloomberg
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. К концу этого года Международный уголовный суд готовится предъявить россии обвинения в преступлениях, совершенных против украинского народа. Как пишет Bloomberg, это может произойти зимой текущего года, пишет УНН.
Детали
По информации источников Bloomberg, первые заявления по делу Украины против россии Гаага может представить к концу текущего года, или к началу следующего.
Окончательная дата еще не установлена, и процесс может затянуться, поскольку для подготовки дела требуется время. Источники отказались раскрывать конкретные детали рассматриваемого дела, добавляет Bloomberg.
В то же время сообщается, что представители Международного уголовного суда ведут отдельные переговоры с Украиной о выдаче Киевом как минимум одного российского чиновника-военнопленного в суд. По словам источников, пленный сможет дать показания против высокопоставленных российских командиров.
Прокуратура Международного уголовного суда отказалась от комментариев, заявив, что абсолютная конфиденциальность необходима для успеха в этом деле.
В то же время, представитель Министерства юстиции США заявил, что администрация Президента США Джо Байдена не намерена официально присоединяться к следственной группе, но рассматривает обстоятельства, при которых может сотрудничать, не нарушая законы и политику США.
В частности, Минюст США находится в контакте со странами, входящими в следственную группу, и другими международными партнерами, чтобы помочь в расследовании и судебном преследовании, добавил чиновник.
Добавим
Международный суд ООН в Гааге приступит к рассмотрению по сути дела об обвинении российской федерации в геноциде украинцев.
Агент Украины в Международном суде ООН, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич сообщил, что у россии есть срок до сентября чтобы представить свои возражения по юрисдикции суда по этому делу.
1 июля Украина подала Меморандум в Международный Суд ООН по делу против российской федерации по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.