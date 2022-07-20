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Гаага може висунути росії звинувачення у злочинах в Україні цієї зими – Bloomberg

Гаага може висунути росії звинувачення у злочинах в Україні цієї зими – Bloomberg

Київ • УНН

 • 209085 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. До кінця цього року Міжнародний кримінальний суд готується висунути росії звинувачення у злочинах, скоєних проти українського народу. Як пише Bloomberg, це може статися взимку поточного року, пише УНН.

Деталі

За інформацією джерел Bloomberg, перші заяви у справі України проти росії Гаага може подати до кінця поточного року, або до початку наступного.

Остаточну дату ще не встановлено, і процес може затягнутися, оскільки для підготовки справи потрібен час. Джерела відмовилися розкривати конкретні деталі справи, що розглядається, додає Bloomberg.

Водночас, повідомляється, що представники Міжнародного кримінального суду ведуть окремі переговори з Україною про видачу Києвом як мінімум одного російського чиновника-військовополоненого до суду. За словами джерел, полонений зможе дати свідчення проти високопоставлених російських командирів.

Прокуратура Міжнародного кримінального суду відмовилася від коментарів, заявивши, що абсолютна конфіденційність необхідна для успіху у цій справі.

Водночас представник Міністерства юстиції США заявив, що адміністрація Президента США Джо Байдена не має наміру офіційно приєднуватися до слідчої групи, але розглядає обставини, за яких може співпрацювати, не порушуючи закони та політику США.

Зокрема, Мін'юст США перебуває в контакті з країнами, які входять до слідчої групи, та іншими міжнародними партнерами, щоб допомогти у розслідуванні та судовому переслідуванні, додав чиновник.

Додамо

Міжнародний суд ООН у Гаазі розпочне розгляд щодо справи про звинувачення російської федерації в геноциді українців.

Агент України в Міжнародному суді ООН, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Кориневич повідомив, що росія має строк до вересня щоб подати свої заперечення щодо юрисдикції суду у цій справі.

1 липня Україна подала Меморандум до Міжнародного Суду ООН у справі проти російської федерації за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

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