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Г.Зантарая о поражении: уже завтра нужно начинать думать о новом олимпийском цикле

Г.Зантарая о поражении: уже завтра нужно начинать думать о новом олимпийском цикле

Киев • УНН

 • 8851 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. На Олимпийских играх в бразильском Рио-де-Жанейро наш дзюдоист Георгий Зантарая (66 кг) в стартовом поединке уступил сопернику из Португалии Сержиу Оленичу, но заверил, что "уже завтра нужно будет начинать думать о новом олимпийском цикле", передает УНН со ссылкой на пресс-службу НОК.

"Соперник для меня очень неудобный. Мы боролись с ним и раньше, последнюю схватку я ему проиграл так же. Он стал в обороне, сместил меня в центр. Мы с моим спарринг-партнером Олегом Глущенко отрабатывали это на тренировке, но борьба есть борьба. Хотя я до последнего думал, что смогу его бросить", - сказал Г.Зантарая.

Спортсмен также добавил, что завтра об этом поражении многие забудут.

"Это мне нужно будет жить с этим ощущением, как-то показываться на глаза тем, кто в меня верит. Нужно это преодолеть. Моя мечта - олимпийская медаль. А мечты должны воплощаться в жизнь. Моя - рано или поздно обязательно должна сбыться. Поскольку сегодня было настолько неудачное выступление, скорее всего, продолжу бороться и уже завтра нужно будет начинать думать о новом олимпийском цикле", - подчеркнул он.

Украинские Национальные Новости

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