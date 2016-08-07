Г.Зантарая о поражении: уже завтра нужно начинать думать о новом олимпийском цикле

"Соперник для меня очень неудобный. Мы боролись с ним и раньше, последнюю схватку я ему проиграл так же. Он стал в обороне, сместил меня в центр. Мы с моим спарринг-партнером Олегом Глущенко отрабатывали это на тренировке, но борьба есть борьба. Хотя я до последнего думал, что смогу его бросить", - сказал Г.Зантарая.

Спортсмен также добавил, что завтра об этом поражении многие забудут.

"Это мне нужно будет жить с этим ощущением, как-то показываться на глаза тем, кто в меня верит. Нужно это преодолеть. Моя мечта - олимпийская медаль. А мечты должны воплощаться в жизнь. Моя - рано или поздно обязательно должна сбыться. Поскольку сегодня было настолько неудачное выступление, скорее всего, продолжу бороться и уже завтра нужно будет начинать думать о новом олимпийском цикле", - подчеркнул он.