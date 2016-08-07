Г.Зантарая про поразку: вже завтра потрібно починати думати про новий олімпійський цикл
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. На Олімпійських іграх в бразильському Ріо-де-Жанейро наш дзюдоїст Георгій Зантарая (66 кг) у стартовому поєдинку поступився супернику з Португалії Сержиу Оленичу, але запевнив, що "вже завтра потрібно буде починати думати про новий олімпійський цикл", передає УНН із посиланням на прес-службу НОК.
“Суперник для мене дуже незручний. Ми боролися з ним і раніше, останню сутичку я йому програв так само. Він став в обороні, змістив мене у центр. Ми з моїм спаринг-партнером Олегом Глущенком відпрацьовували це на тренуванні, але боротьба є боротьба. Хоча я до останнього думав, що зможу його кинути”, — сказав Г.Зантарая.
Спортсмен також додав, що завтра про цю поразку багато людей забудуть.
“Це мені потрібно буде жити з цим відчуттям, якось показуватися на очі тим, хто в мене вірить. Потрібно це перебороти. Моя мрія — олімпійська медаль. А мрії повинні втілюватися у життя. Моя — рано чи пізно обов’язково має збутися. Оскільки сьогодні був настільки невдалий виступ, найімовірніше, продовжу боротися і вже завтра потрібно буде починати думати про новий олімпійський цикл”, — наголосив він.