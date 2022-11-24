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Консул Украины в Дубай не помог следствию поймать разыскиваемого Тарпана: в МИДе действия консула оправдали законом

Консул Украины в Дубай не помог следствию поймать разыскиваемого Тарпана: в МИДе действия консула оправдали законом

Киев • УНН

 • 1320049 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Консул Украины в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) Александр Хомяк удостоверял копию доверенности для представителя экс-депутата Одесского городского совета Руслана Тарпана. На тот момент Тарпан уже разыскивался по Украине. Однако, как объяснили в МИДе помочь украинскому следствию поймать разыскиваемого Консул якобы не мог, потому что действовал в качестве нотариального лица. Об этом говорится в ответе МИД на запрос журналистов УНН.

Цитата

“Совершение нотариальных действий в ЗГУ осуществляется согласно требований действующего законодательства Украины, в частности, Закона Украины “О нотариате” от 02.09.1993. Статьей 49 указанного Закона определены основания для отказа в совершении нотариальных действий, в частности указано, что нотариусу или должностному лицу, совершающему нотариальные действия, запрещается безосновательно отказывать в совершении нотариального действия.

Положениями статьи 8 Закона определено, что совокупность сведений, полученных при совершении нотариального действия или обращения к нотариуса заинтересованного лица, в том числе о лице, его имуществе, личные имущественные и неимущественные права и обязанности и т.п., составляют нотариальную тайну.

С учитывая указанное, конфиденциальная информация о лице без его на это согласия может предоставляться ЗГУ правоохранительным органам Украины только на выполнения запросов, направленных в рамках досудебного расследования уголовного производства. В то же время частью первой статьи 222 “Недопустимость разглашения сведений досудебного расследования” Уголовного процессуального кодекса Украины определено, что “сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в котором они признают возможным”, — объяснили в МИД причины поведения Консула.

Контекст

Руслан Тарпан находится в перечне разыскиваемых лиц МВД как тот, “кто скрывается от органов прокуратуры” с 2017 года.

В то же время в 2020 году Консул Украины в Дубае удостоверял копию доверенности для его представителя,
поэтому мог знать о месте пребывания Тарпана уже на момент осуществления его всеукраинского розыска.

В дальнейшем эта доверенность от украинского консула была использована для подачи представителем Тарпана иска против Министерства внутренних дел Украины.

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В то время, как действия консула в МИД оправдали законом, прокуратура свое бездействие по экстрадиции Тарпана в Украине уже почти год оправдывает необходимостью перевода документов.

Впервые о намерениях экстрадировать Тарпана в Украину из ОАЭ (где тот может находиться) прокуратура Одесской области сообщила в январе 2022 года

В апреле текущего года, прокуратура подтвердила намерения экстрадировать Тарпана и сообщила, что осуществляет перевод документов. 

В июле прокуроры уверяли, что якобы продолжают принимать меры по экстрадиции Руслана Тарпана.

По состоянию на сегодня, 24 ноября, насколько известно редакции УНН, Офис Генерального Прокурора во главе с Андреем Костиным, никакого запроса на экстрадиции Тарпана никуда так и не отправил.

Напомним

Тарпана украинские правоохранители пытаются преследовать уже 5 лет. Безрезультатность этого процесса, кроме вышеназванных причин, может также заключаться в потому, что разыскиваемое лицо имеет “устойчивые деловые и партнерских связей с представителями судебной системы, правоохранительных органов, властных и бизнес-структур, СМИ”. И несмотря на то, что это признали прокуроры, назвать фамилии судей-партнеров разыскиваемого они отказались

Напомним

В 2021 году Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило Тарпана в межгосударственный розыск с “синим” извещением в Интерполе.

Далее НАБУ планировало добиться “красного оповещения”и после того, как производство Тарпана передали в органы полиции Одесской области, никаких изменений так и не произошло.

В конце прошлого года по делу о хищении госсредств на “Глубоководному выпуску” суд избрал Тарпану меру пресечения в виде заочного ареста. А потому, когда в Интерполе таки появится “красное извещение”, а ОГП таки подаст запрос на экстрадицию, при пересечении границы с Украиной Тарпан подлежит немедленному задержанию и помещению в СИЗО.

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