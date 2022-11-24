"Херсон нуждается в помощи": в облсовете рассказали о гуманитарной ситуации в городе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. На сегодняшний день в Херсоне отсутствуют электро-, водо- и теплоснабжение, у большинства жителей нет доступа к интернету. В городе разворачивают специальные пункты обогрева, где люди могут получить гуманитарную помощь, подзарядить устройства, рассказал на брифинге депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает УНН.
Детали
По словам депутата, интернет в Херсоне работает только в определенных местах, где есть спутниковые станции Starlink. В разных микрорайонах города начали восстанавливать станции мобильной связи. Также ГСЧС развернули по городу мобильные пункты обогрева, куда херсонцы могут прийти согреться, зарядить мобильное устройство и получить гуманитарную помощь. Сейчас власти работают над тем, чтобы увеличить количество таких мест.
Хлань подчеркнул, что в Херсоне отсутствует водо- и теплоснабжение, которые удастся восстановить только после того, как появится электроэнергия.
"Нужно понимать, что мы идем в зимний период, будет холодно. Теплоснабжение удастся возобновить только после возобновления электроснабжения. Хоть нас и предупреждали, что через неделю должен появится первый свет в городе, нужно понимать, что для обеспечения светом всего города нужно длительное время", - сказал он.
Сейчас водоснабжение налажено только на железнодорожном вокзале города. Для обеспечения херсонцев водой был организован подвоз технической и питьевой воды. Соответствующие графики обнародованы на сайте областной военной администрации, отметил депутат. Кроме этого, благотворительные организации подвозят воду к пунктам выдачи помощи, которые сегодня находятся почти в каждом микрорайоне города.
Напомним
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призывает жителей Херсонской области эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы страны.