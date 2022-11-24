"Херсон потребує допомоги": в облраді розповіли про гуманітарну ситуацію у місті

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За словами депутата, інтернет у Херсоні працює лише у визначених місцях, де є супутникові станції Starlink. У різних мікрорайонах міста почали відновлювати станції мобільного зв'язку. Також ДСНС розгорнули по місту мобільні пункти обігріву, куди херсонці можуть прийти зігрітися, зарядити мобільний пристрій та отримати гуманітарну допомогу. Наразі влада працює над тим, щоб збільшити кількість таких місць.

Хлань наголосив, що наразі у Херсоні відсутнє водо- та теплопостачання, які вдасться відновити лише після того, як з'явиться електроенергія.

"Треба розуміти, що ми йдемо в зимовий період, буде холодно. Теплопостачання вдасться відновити лише після відновлення електропостачання. Хоч нас і попереджали, що за тиждень має з'явитися перше світло в місті, потрібно розуміти, що для забезпечення світлом усього міста потрібен тривалий час", - сказав він.

Наразі водопостачання налагоджено лише на залізничному вокзалі міста. Щоб забезпечити херсонців водою, був організований підвоз технічної та питної води. Відповідні графіки оприлюднені на сайті обласної військової адміністрації, зазначив депутат. Крім того, благодійні організації підвозять воду до пунктів видачі допомоги, які на сьогодні знаходяться майже у кожному мікрорайоні міста.

Нагадаємо

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликає жителів Херсонської області евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів країни.