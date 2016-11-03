Г.Москаль возложил ответственность за незаконные вырубки в Карпатах на Минагрополитики

"Вся ответственность за ситуацию с незаконными рубками на Закарпатье лежит персонально на министре АПК, потому что Госагентство лесных ресурсов, которое контролирует гослесхозы, напрямую подчиняется господину Т.Кутовому. Все наши обращения в Кабмин с просьбой провести децентрализацию и вернуть управление лесных ресурсов в подчинение облгосадминистраций (как это было в правление Януковича) остались без ответа ", - пишет Г.Москаль.

Также Г.Москаль отметил, что Закарпатская область не вывозит за границу даже разрешенную для экспорта топливную древесину.

"Если господин министр сообщает, что на Закарпатье по данным спутникового мониторинга выявлены 530 незаконных рубок на площади 774 гектара, то первый вопрос - когда именно были осуществлены эти рубки? Потому что в Закарпатье рубить лес и вывозить за границу было запрещено моим распоряжением еще до официального моратория на экспорт кругляка, который начал действовать с 1 ноября 2015 года. Наша область остается единственной в Украине, которая не вывозит за границу даже разрешенную для экспорта топливную древесину. Более того, мы не пропускаем за границу вагоны с так называемыми дровами и из других областей, чем уменьшаем беспощадную вырубку "топливной древесины" в других регионах Украины. И за это Госагентство лесных ресурсов Украины засыпало нас судебными исками ", - говорится в заявлении Г.Москаля.

Как ранее сообщал УНН, в Закарпатской области по состоянию на октябрь 2016 года незаконно вырублено 774 га лесов . Об этом вчера сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой во время представления на правительстве интерактивной карты вырубок лесов.