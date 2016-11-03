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Г.Москаль поклав відповідальність за незаконні вирубки в Карпатах на Мінагрополітики

Г.Москаль поклав відповідальність за незаконні вирубки в Карпатах на Мінагрополітики

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль закликав міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Кутового з’ясувати й надати громадськості деталі щодо незаконних вирубок на Закарпатті. Відповідна заява сьогодні, 3 листопада, з′явилася на персональному сайті Г.Москаля, передає УНН.

“Вся відповідальність за ситуацію з незаконними рубками на Закарпатті лежить персонально на міністрі АПК, тому що Держагентство лісових ресурсів, яке контролює держлісгоспи, напряму підпорядковується пану Т.Кутовому. Усі наші звернення в Кабмін із проханням провести децентралізацію й повернути управління лісових ресурсів у підпорядкування облдержадміністрацій (як це було до правління Януковича) залишилися без відповіді”, — пише Г.Москаль.

Також Г.Москаль зазначив, що Закарпатська область не вивозить за кордон навіть дозволену для експорту паливну деревину.

“Якщо пан міністр повідомляє, що на Закарпатті за даними супутникового моніторингу виявлені 530 незаконних рубок на площі 774 гектари, то перше питання — коли саме були здійснені ці рубки? Тому що на Закарпатті рубати ліс і вивозити за кордон було заборонено моїм розпорядженням ще до офіційного мораторію на експорт кругляка, який почав діяти з 1 листопада 2015 року. Наша область залишається єдиною в Україні, яка не вивозить за кордон навіть дозволену для експорту паливну деревину. Більш того, ми не пропускаємо за кордон вагони з так званими дровами і з інших областей, чим зменшуємо нещадну вирубку „паливної деревини“ в решті регіонів України. І за це Держагентство лісових ресурсів України засипало нас судовими позовами”, — йдеться у заяві Г.Москаля.

Як раніше повідомляв УНН, у Закарпатській області станом на жовтень 2016 року незаконно вирубано 774 га лісів. Про це вчора сказав міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий під час представлення на уряді інтерактивної карти вирубок лісів.

Українські Національні Новини

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