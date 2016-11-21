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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Г.Москаль анонсировал скандальное назначение нового руководителя Закарпатской таможни

Киев • УНН

 • 17595 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 21 ноября. УНН. Исполняющим обязанности начальника Закарпатской таможни Государственная фискальная служба планирует назначить Александра Щуцкого, который сейчас является начальником таможенного поста «Луцк» и параллельно выполняет обязанности заместителя начальника Волынской таможни ГФС. Об этом сегодня, 21 ноября, на своем персональном сайте сообщил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, передает УНН.

Г.Москаль анонсировал скандальное назначение нового руководителя Закарпатской таможни

"Человек, который раньше никогда не работала в Государственной фискальной службе, сделал  головокружительную карьеру на таможне. Четыре месяца назад, в июле этого года, Щуцкий впервые попадает в органы ГФС, а уже в сентябре становится начальником таможенного поста «Луцк» и и.о. заместителя начальника Волынской таможни. Единственное, чем он известен на Волыни и за ее пределами, - это автопарком элитных автомобилей (Bentley, Mercedes, Audi, BMW), катером, водным мотоциклом и дорогим жильем, которые записаны на жену и родителей. И теперь вот этого дизайнера по образованию и "мажора" по призванию, который не имеет никакого профессионального опыта в таможенных органах, готовят перебросить в Закарпатье в статусе и.о. начальника таможни. У меня вопрос к председателю ГФС г Р.Насирову - что это за эксперименты он собирается проводить в Закарпатье Неужели уважаемый председатель ГФС думает, что никто не понимает, с какой целью А.Щуцкого хотят назначить в Закарпатье, и надеется, что я за этим спокойно буду наблюдать? Если так, то он очень глубоко ошибается ", - говорится в заявлении Г. Москаля.

Как ранее сообщал УНН, начальника Закарпатской таможни ГФС Владимира Колесникова приказом председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова отстранили от исполнения служебных обязанностей на время осуществления дисциплинарного производства.

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