Г.Москаль анонсував скандальне призначення нового керівника Закарпатської митниці

“Людина, яка раніше ніколи не працювала в Державній фіскальній службі, зробила карколомну кар’єру на митниці. Чотири місяці тому, в липні цього року, Щуцький вперше потрапляє в органи ДФС, а вже у вересні стає начальником митного посту „Луцьк“ і в.о. заступника начальника Волинської митниці. Єдине, чим він відомий на Волині й за її межами, — це автопарком елітних автомобілів (Bentley, Mercedes, Audi, BMW), катером, водним мотоциклом та дорогим житлом, які записані на дружину та батьків. І тепер ось цього дизайнера за освітою і „мажора“ за покликанням, котрий не має ніякого професійного досвіду в митних органах, готують перекинути на Закарпаття в статусі в.о. начальника митниці. У мене питання до голови ДФС пана Р.Насірова — що це за експерименти він збирається проводити на Закарпатті? Невже шановний голова ДФС думає, що ніхто не розуміє, з якою метою О.Щуцького хочуть призначити на Закарпаття, і сподівається, що я за цим спокійно буду спостерігати? Якщо так, то він дуже глибоко помиляється”, — йдеться у заяві Г. Москаля.

Як раніше повідомляв УНН, начальника Закарпатської митниці ДФС Володимира Колеснікова наказом голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова відсторонили від виконання службових обов′язків на час здійснення дисциплінарного провадження.