А.Гопко выступила за увеличение количества визитов международных организаций на Донбасс

"Очень много осуществили уже наши партнеры соседних стран, международных организаций помощи детям увидеть немного мир и такие шаги будут дальше продолжены. Мы будем дальше усиливать увеличение количества визитов международных организаций, журналистов, парламентских делегаций на Восток, для того, чтобы такие резолюции как ПАСЕ о признании России государством-агрессором, чтобы резолюция ООН, которая четко признала Россию государством-оккупантом Крыма, чтобы на международном уровне усиливать международно-правовую базу, чтобы потом осуждать Россию, ее преступные действия и режим Путина", - отметила А.Гопко.

Как сообщал УНН, президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия не считает себя виновной в боевых действиях на Донбассе.