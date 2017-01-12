Г.Гопко виступила за збільшення кількості візитів міжнародних організацій на Донбас

"Дуже багато здійснено вже нашими партнерами сусідніх країн, міжнародних організацій допомоги дітям побачити трохи світ і такі кроки будуть далі продовжені. Ми будемо далі посилювати збільшення кількості візитів міжнародних організацій, журналістів, парламентських делегацій на Схід, для того, щоб такі резолюції як ПАРЄ з визнанням Росії як держави-агресором, щоб резолюція ООН, яка чітко визнала Росію державою-окупантом Криму, щоб на міжнародному рівні посилювати міжнародно-правову базу, щоб потім засуджувати Росію, її злочинні дії і режим Путіна", - зазначила Г.Гопко.

Як повідомляв УНН, президент РФ Володимир Путін раніше заявив, що Росія не вважає себе винною у бойових діях на Донбасі.